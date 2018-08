Menem faltó al 80% de las votaciones pero ya está en el Senado

El ex presidente y senador peronista, Carlos Saúl Menem, lidera el ranking de ausentes en la Cámara de Senadores y solo se presentó este año a tres votaciones de 20. Pero este miércoles, el legislador representante de La Rioja se hizo presente para votar en contra del aborto legal a pesar de que acompañó a su ex mujer, Zulema Yoma a abortar cuando estaban en pareja.

El legislador acumula un 85% de inasistencias. Los "faltazos" de 2018 se suman al altísimo porcentaje del año anterior: el senador fue al 5,66% de las votaciones. Y ocurrió lo mismo en 2016, cuando no asistió a las votaciones del recinto en el 86,57% de las veces: solo en nueve ocasiones fue a votar.

Menem ya adelantó que votaría en contra del aborto legal. No obstante, en las últimas semanas se recordó la entrevista que su ex esposa Zulema Yoma brindó a Página/12 en 1999 en la cual reveló que el ex presidente la acompañó a abortar en 1968.

"No voy a ser cínica. Yo tuve un aborto. Me lo hice porque Carlos Menem me apoyó. El estuvo de acuerdo. Inclusive, yo no conocía a nadie en La Rioja (para que me lo practique) y él me acompañó", contó la exprimera dama en septiembre de 1999, sobre el episodio ocurrido en 1968.

Y agregó: “Lamentablemente, siempre he callado este episodio y hoy me veo en una situación en la que tengo que decir la verdad. Si estás en apuros, en un problemón grande, es tu conciencia y vos. No le vas a consultar a nadie ni le vas a hacer caso a la ley. Este tema no es fácil. Es muy duro”. Además, contó que vivió "muy mal" la situación.