Melconian y la interna del Gabinete: "El ego me chupa las pelotas"

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian no ocultó sus deseos de asumir como ministro de Economía, en caso de que Mauricio Macri sea reelecto, e intentó describir el rol de quienes rodean a una figura presidencial.

"¿Qué hace un colaborador leal del Presidente? Dice: 'esto está equivocado'. ¿Vos te opones por ego? El ego me chupa las pelotas a mí. Yo me opongo porque esto está mal", resumió en diálogo con Luis Novaresio.

Embed

Frente a la posibilidad de que le ofrezcan el cargo de ministro de Economía, aseguró: "Si alguna vez me proponen, y se dan las condiciones, y están consustanciado con lo que quiere el candidato, y si. En ningún momento me he separado del Presidente y cada vez que podemos, nos vemos".

También aclaró los rumores que indicaron que el propio Mauricio Macri le ofreció el cargo a principios de septiembre: "No, yo nunca admití que me ofrecieron eso. Y ademas nos hemos encontrado 20 millones de veces a hablar y siempre he dicho que las cosas que hablamos quedan entre nosotros".

Embed

"El Presidente va por su reelección. El cuatro más cuatro lo veo pertinente", concluyó Melconian.