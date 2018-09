Melconian rompió el silencio y habló sobre su encuentro con Macri

Carlos Melconian tiene un diálogo fluido con el presidente Mauricio Macri y no lo oculta. En el panel de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, donde el ex funcionario de Cambiemos participó, habló sobre los rumores de que sería el nuevo ministro de Economía de este Gobierno.

El ex presidente del Banco Nación dijo: "Concurrí a verlo a Olivos, como otras 20 veces en diversos lugares, en público y a solas, y nunca había trascendido, como tampoco los temas que conversamos. Siempre los dos cumplimos en los términos de lo que son los códigos".

Según la crónica de Infobae, Melconian señaló que "lo del sábado fue una cosa como una vez más". Y sumó: "Acá, salvo que me esté perdiendo algo, es diferenciar el sábado del domingo, porque se dice 'el fin de semana', pero el sábado no escuché nada. El domingo fue lo del cambio de Ministerios y demás; pero yo siempre he hablado con el Presidente lo que ve y lo que veo, qué harías que no harías, con un stock acumulado de las cosas que venimos hablando, en el caso de este Presidente, previo al 10 de diciembre de 2015″.

Así, Melconian consideró esos encuentros como algo natural y aseguró que tuvo diálogo "con los últimos presidentes, menos con Raúl Alfonsín y con Cristina Kirchner, estuve 6 veces con Néstor Kirchner".