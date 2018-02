El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian estuvo como invitado en el programa radial de Luis Majul Libre, que se emite por Radio Berlín. Allí habló de la actualidad del país, del panorama económica y lanzó una polémica frase.

"¿Para qué queremos hacer caca por el pito y pis por la cola? No existe eso", lanzó el economista, analizando el panorama mundial y sobre cómo Estados Unidos afronta problemas para pagar salarios por haber reducido el desempleo a valores mínimos: "La inversión te reduce el desempleo, te crea empleo y genera presión salarial ineludible".

Por otra parte, Melconian pronóstico que "en 2018 la inflación va a ser más baja que en 2017". Para el economista se espera una inflación de "menos del 26 % por ciento".

Por otro lado, hizo hincapié en que el Gobierno debe presar mucha atención a los problemas macroeconómicos. Sin embargo, destacó que en los dos últimos años hubo un crecimiento positivo.

Por último, el economista lanzó una advertencia para el Gobierno: "Si no hay inversión no hay empleo". La llegada de inversiones fue una de las promesas que Mauricio Macri lanzó en campaña y todavía no logra cumplir. "La inversión sirve para que haya más empleo privado", destacó.