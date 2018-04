Melconian sobre la inflación: "No se está diciendo la verdad, no existe la meta del 15%"

El ex presidente del Banco de la Nación Carlos Melconian volvió a desestimar que el Gobierno de Mauricio Macri alcance la meta inflacionaria del 15% para este año y negó que puedan llegar a una inflación de un dígito para el fin de su mandato.

En una entrevista en radio La Red con Luis Novaresio, el ex funcionario comparó la inflación con hacer dieta ya que “es una variable resultado y es consecuencia de lo que uno haga”.

Embed

“Si vos queres pasar de 90 a 80 pero no hiciste el deporte correspondiente, no comiste como corresponde, entonces no vas a llegar. La Argentina quiere pasar de 80 a 90 pero en la zona de 85 u 86, yo lo veo bien. Lo que pasa que cualquier cosita que hagas, vas a subir e ir a 80 ahora yo no lo veo. Es dificultoso”, explicó Melconian .

"En el sector privado saben que no existe (la meta de) el 15%"

A su vez, sostuvo que “no se está diciendo la verdad” de que la meta inflacionaria es del 15% y afirmó que “en el sector privado saben que no existe el 15%, las cuentas salariales se firman con el 15 pero con corrección”. “No es algo para tirarse de los pelos, se está yendo con naturalidad a otra mesa inflacionaria”, apuntó.

LEÉ MÁS: Macri confirmó que Melconian no volverá al Gobierno

Frente al negro panorama que visualizó el ex presidente del Banco de la Nación, Novaresio le preguntó si para el fin del gobierno de Mauricio Macri llegará a la inflación de un dígito, y de forma contundente aclaró: “Del segundo mandato puede ser, ahora no. El 2019 es el próximo año y si las dietas son muy abruptas, te dejan sin fuerza”.