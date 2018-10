Melconian: "¿Hay que seguir mintiendo para ganar la elección?"

El ex presidente del Banco Central fue muy crítico con el oficialismo y dio su mirada sobre el escenario electoral de cara al 2019.

El ex presidente del Banco Central Carlos Melconian hizo duras declaraciones contra el gobierno de Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales 2019. En este sentido, advirtió que “a los gobiernos que la economía le fue mal, tampoco les fue bien en cuestiones electorales”.

"¿Hay que seguir mintiéndole a la gente para ganar una elección? Esa es la pregunta de fondo, porque la verdad que han pasado tres años y hemos vuelto a foja cero", cuestionó en diálogo con Cada Mañana por radio Mitre. Aún así, defendió que no es una crítica a la “actual administración", sino que, según él, son problemas que vienen desde antes.

En ese sentido, puso como ejemplo los cuestionamientos del senador Miguel Ángel Pichetto respecto a ceder a una propuesta del Fondo Monetario Internacional sobre una reforma del sistema jubilatorio. "Esto que se dice en el caso previsional está claro que hay que dar una solución de fondo, pero esto arranca con los fondos de pensión desde los 90. El año que viene va a ser 2019, ¿se le va a decir a la gente que es un sistema quebrado?", sostuvo Melconian.

Embed

Si bien se atajó y remarcó que no plantea críticas contra el gobierno de Cambiemos, el economista recordó: "Yo me fumé shock versus gradualismo", y planteó que en la campaña “lo único que importa es el crédito, decir las cosas y que después al final pasen, sino la gente no le cree a las cosas”.

“Guarda con vender espejitos de colores, porque estamos en una transición para ver si se acomodan los melones en la caja del camión", advirtió Melconian de cara a las elecciones 2019.

En este sentido, analizó que "el oficialismo deja trascender que la economía no va a ser un tema de la campaña" y lanzó que "a los gobiernos que la economía le fue mal, tampoco les fue bien en cuestiones electorales".