Melconian, duro contra el Gobierno: "Esto es administración de miseria"

Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación, cuestionó el manejo que el macrismo hizo de la crisis y criticó la suba de las retenciones.

El economista, cuyo nombre resonó hace un par de semanas para reemplazar a Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda, participó de la jornada Nacional del Agro, donde analizó la actuación del Gobierno ante la crisis. "Esto es administración de miseria",resumió.

Melconian explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "es un acuerdo no para darte la muleta, sino para que uses la muleta, pero un día dejás atrás la muleta". Sin embargo, remarcó que "el acuerdo no funcionó"y tampoco lo hicieron las metas que se habían puesto la Argentina y el FMI. "En la cabeza del Fondo, era bajar el riesgo" para no tener problema en conseguir el financiamiento deseado. "En la cabeza del gobierno, era estabilizar el tipo de cambio y fracasaron", detalló.

Molesto, el exfuncionario reveló que "tuve que fumarme un año en el (Banco) Nación para mostrar que no era el malo del equipo, simplemente que me gusta decir las cosas como son y que cada uno elija como quiere vivir". "Si quieren que sigamos en este esquema, no rompan las bolas con los impuestos", en relación a la vuelta de las retenciones.

Finalmente, le pidió al Gobierno que "decidan lo que quieren hacer" porque "el Fondo presta, no regala"y remató: "Esto es administración de miseria".