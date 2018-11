El ex funcionario se refirió a la estrategia electoral de Mauricio Macri para ganar en 2015.

Melconian: "A mi me corrieron de la campaña 2015 por decir la verdad"

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian sepultó a Mauricio Macri y sus mentiras electorales durante una entrevista televisiva: "No va mentir más para ganar", aseguró.

En un mano a mano con Luis Novaresio, el economista reconoció: "Cuando yo hacía campaña, en un momento me corrieron porque me dijeron 'vos decís la verdad y no nos vota nadie, deja que nos voten y después lo hacemos', y te lo puso la realidad dos años después. ¿No era mejor haber arrancado diciendo 'mirá, yo voy a hacer esto'?".

"A la gente hay que decirle las cosas como son. La gente tiene que premiar al que le dice la verdad. No va más mentir para ganar", agregó en ese sentido.