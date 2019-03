La cantante Jimena Barón está reemplazando a Verónica Lozano en la conducción del programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe. En su debut frente al ciclo, la actriz pronunció una chicana contra Nicole Neumann.

"Estoy contando, me está faltando alguien en el panel. Había una rubia siempre que no está", expresó Barón, con tono irónico. Y agregó: "Había una mujer sentada. Hasta el viernes vino y hoy Lunes noto una ausencia importante".

"Me llegaron rumores de que no habría mucha gracia en mi reemplazo a la señora Verónica Lozano. Lo cual seria raro porque en este mismo estudio le hice gancho con mi ex", reveló la cantante.

La modelo Nicole Neumann fue desvinculada del programa "Cortá por Lozano", luego de negarse a formar parte del programa junto a Jimena Barón. La razón de su rechazo a compartir el piso con la actriz sería que la ahora ex panelista se encuentra en pareja con Matías Tasín, el empresario que salió con Barón en 2015.