Finalmente, Andy Kusnetzoff habló sobre las acusaciones de plagio de Mirtha

Este sábado volvió Podemos Hablar a la pantalla de Telefé en la que es su tercera temporada al aire y Andy Kusnetzoff habló con los medios sobre un tema que generó mucho revuelo hace tres años. En sus comienzos, la conductora Mirtha Legrand había asegurado que el programa guardaba algunas similitudes con sus clásicos almuerzos.

“Juana lo dijo un poco jugando porque yo la azucé al decirle que no veía el programa de su abuela porque yo estaba al aire en el mismo horario, así que saquémosla del medio. En cuanto a Mirtha, lo que dijo fue hace dos años, cuando arrancó PH. Después no la escuché hablar más del tema, pero, para no escaparle al bulto, te digo que cada uno puede decir lo que quiere", explicó Andy.

Además, el conductor agregó: “Yo creo que PH ya demostró que el ochenta por ciento del programa sucede entre el inicio y el punto de encuentro y no en la mesa.Lo de la mesa surgió de casualidad. Martín Kweller (el productor) no quería que hubiese una mesa y yo sí, porque como soy bicho de radio me siento cómodo alrededor de una. Entonces vi que en el estudio había una mesa del decorado de otro programa y la pedí, ni siquiera salieron a buscar una nueva.

"Después pedí que sumaran una picada o algo para comer para que hubiese algo de acción. Por supuesto que todos nos inspiramos en algo, pero yo no me inspiré en el programa de Mirtha sino en Sábado Bus, que reunía a un montón de gente, era ecléctico y cada invitado tenía una actividad distinta. Nunca la quise copiar ni ofender, si no respetara la trayectoria de Mirtha Legrand no podría ser parte de la televisión”.

Por último, al ser consultado sobre si participaría de un almuerzo de Mirtha los domingos, Andy contestó: “No tendría ningún problema en ir, como no lo tuve cada vez que he ido. Sólo preguntaría, como hacen todos los invitados a PH, ¿quién va? Depende de la mesa que me armen no tendría ningún problema”.