La panelistas Yanina Latorre y Evelyn Von Brocke protagonizaron una fuerte pelea en Los Ángeles a la Mañana, que terminó con una intempestiva salida de una de ellas.

Debido a las constantes peleas entre las integrantes del programa, el conductor Ángel De Brito planteó la realización de una terapia grupal en medio del programa, pero no salió nada bien.

Von Brocke reveló que varias de sus compañeras no la saludaban mientras que otras lo hacían a escondidas y sus compañeras la cruzaron. Pero la cosa no quedó allí, ya que la panelista recordó una vieja pelea del Bailando 2014, cuando Latorre criticó a su hija. "Nunca me pediste disculpas", cuestionó la periodista. Y Latorre disparó: "la bobita de tu hija, lo sigo diciendo".

Esa hiriente frase provocó la furia de Von Brocke, que dejó el estudio. Pero en vez de bajar el tono, sus colegas aseguraron que se victimizó.

Tras esa situación, el resto de las angelitas la acusaron de victimizarse y de mentir para dejarlas como malas compañeras. Y cuando Ángel señaló la silla vacía, todos respondieron al unísono: "Que vuelva Cinthia". ¿Se habrá cumplido el vaticinio de Pazos, y llegó el final de Evelyn en LAM?