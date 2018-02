"Me tiró contra la pared y me pidió comerme el cuello": La grave denuncia contra Pettinato

La modelo Emilia Claudeville denunció que el conductor Roberto Pettinato la acosaba cuando eran compañeros en Duro de Domar. "Con Pettinato viví una pesadilla", manifestó.

En diálogo con Futurock, la panelista denunció la violencia que vivió por parte del conductor: "Me odiaba porque era mujer, no era una cuestión personal, era con todas las mujeres".

A lo largo de la entrevista, Claudeville relató la manera en que padeció compartir un ámbito laboral con Pettinato, quien en las últimas semanas acumuló una gran cantidad de denuncias. "Le dije 'Sr. Usted a mi me da asco' y la cosa se puso peor", confesó.

Por otro lado, advirtió sobre el miedo que le quedó de aquella experiencia: "La batalla la ganó Pettinato porque yo hace dos años que no piso un estudio de televisión. Viví una pesadilla no sólo por él si no por la complicidad del resto".

"Una vez me agarró muy fuerte del brazo, me tiro contra la pared y me pidió que lo deje comerme el cuello", relató la modelo, al tiempo que denunció la falta de apoyo por parte de sus colegas: "La producción me decía que trate de manejarlo". "Ojalá que Pettinato no trabaje nunca más", concluyó la modelo.