Oscar Laudonio, más conocido como el 'Loco Banderita' habló del pésimo momento que atraviesa luego de que el presidente de Boca, Daniel Angelici lo echara por un malentendido.

El histórico animador del 'Xeneize' también trabajaba como utilero de la Reserva, pero luego de quedar envuelto en una denuncia por el hurto de un celular fue echado y no volvió a aparecer en el césped de la Bombonera.

En una entrevista con Infobae, el fanático de Boca explicó el malentendido y contó que la está pasando mal. "Esto no me lo merezco. Jamás en la vida toqué algo que no me corresponde y que me ensucien de esta manera me duele. Me levanto a las dos o tres de la madrugada y lloro como una criatura", aseguró.

Y agregó: "Todo lo veo muy mal. Ya tengo 82 años de calle, 82 años de vida y no me voy a ensuciar, jamás ensuciaría a Boca. De los 40 años que llevo en el club, nunca toqué una media, una camiseta, un pantaloncito; al contrario, al "Flaco" (Schiavi) le cuido las cosas y es quien me da las llaves del coche para que le traiga sus pertenencias y eso es un verdadero honor para mí".

Alrededor de dos meses atrás, Laudonio quedó envuelto en un extraño caso por el robo de un celular dentro de las instalaciones del 'Xeneize'. "El jefe de personal me mandó a llamar por la falta de un celular. Gracias a mí, el chico lo recuperó porque yo se lo guardé. Estaba re feliz y contento. Me hacen esto y es una verdadera porquería, no me lo merezco", sostuvo.

Y reveló: "Ahora tengo una nota que dice que me respetan salir los domingos (de local) para que muestre la bandera porque dicen que es una creación mía, pero me echaron de la reserva como utilero del "Flaco" Schiavi (DT) y Hugo Ibarra (ayudante técnico), quienes son excelentes personas. Los chicos me aman, no tengo ningún problema con nadie y repito, jamás toqué nada".