Mayra Arena: "Tengo imagen positiva de Cristina y Macri es el enemigo"

Mayra Arena, la joven mujer que cobró notoriedad al dar una aclamada charla TED acerca de la pobreza, afirmó que le gustaría que la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, sea candidata a presidenta en las elecciones de 2019.

En una entrevista en el programa Crónica Anunciada que se emite por El Destape Radio, Arena respondió "me agrada, me agrada" cuando el periodista Juan Amorin le preguntó si le gustaría que Cristina Kirchner sea candidata.

La estudiante de ciencias políticas afirmó que la líder de Unidad Ciudadana tiene una imagen negativa alta y opinó que los otros candidatos del peronismo tienen un bajo rechazo en las encuestas porque "no los conoce nadie".

"Cristina tiene una imagen negativa muy alta, es decir que hay muchos que no la votarían pase lo que pase y que no necesariamente son antiperonistas", sostuvo Arena, quien luego explicó: "Eso hace que muchos que no tienen una imagen positiva alta y que sólo miden dos puntos de mierda quieran ir como candidatos, pero la verdad es que ellos no tienen una imagen negativa alta, porque no los conoce nadie".

"Me atrevo a decir que Cristina se bancaría un balotaje y me gustaría ella", dijo.

"Hay un tema realista que como estudiante de ciencia política no me puedo hacer la boluda. Los candidatos tienen lo que se llama imagen positiva e imagen negativa. La positiva es el número de personas que los va a votar haga lo que haga y la negativa es la que no votaría al candidato haga lo que haga. Yo tengo imagen negativa de Macri, no lo votaría anuncie lo que anuncie. De Cristina tengo imagen positiva", sostuvo.

Acerca de la crítica al libro de Felipe Solá, Arena sostuvo que sintió que el ex gobernador debía dar explicaciones sobre su gestión. "Se lo dije y ahora ya pasó. Una vez dicho me parece que tenemos que buscar la unidad, porque el enemigo es Macri", sostuvo.