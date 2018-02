El hijo menor del ex presidente Carlos Ménem, Máximo Ménem Bolocco, se refirió por primera vez de forma pública a la relación que mantiene con su padre debido a la cantidad de críticas que recibe en las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el hijo de Ménem y Cecilia Bolocco rompió el silencio y advirtió que está cansado de recibir insultos dirigidos a su padre, con quien no mantiene una relación fluida.

Embed

"Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en que problema esté metido. Pero no tiene nada que ver conmigo, y créanme no me puede importar menos", publicó el joven de 14 años en una storie de la red social fotográfica.

Y remarcó: "Todos los comentarios malos de él, paren de comentármelos a mí y pónganselos a él, porque ya me tiene chato".

Máximo creó su cuenta de Instagram a mediados de 2016, pero no realizó muchas publicaciones hasta el momento y esta es la primera vez que se refiere a su padre.