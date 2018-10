SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A ocho años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en La Matanza, donde recordó a su padre e hizo un importante llamado a la unidad para las elecciones 2019.

"Tenemos una responsabilidad inmensa, que es la de ir a ver a nuestros vecinos para pedirles que reflexionen muy bien de cara a 2019 qué es lo que van a votar y elegir", sostuvo el líder de La Cámpora.

Y apuntó: "De cara al 2019 hay que tener muy claro que lo que hay que hacer hay que hacerlo entre todos, esta Argentina la vamos a hacer adelante entre todos, porque tenemos un futuro que espera. No dejen que les bajen el autoestima".

En esa misma línea, el diputado remarcó que "en la adversidad", el peronismo se va a hacer "fuerte". "Cuando nos quieren dividir, podemos juntarnos. No dejemos que bajen la vara, sigan exigiendo lo mismo, que cumplan con lo que prometió", enfatizó.

maximo kirchner

Máximo estuvo acompañado por intendentes bonaerenses del PJ y legisladores nacionales y provinciales. Al Club Social y Deportivo Almafuerte en Villa Palito, llegaron la intendenta de La Matanza, Verónica Magario y los intendentes Martín Insaurralde, Leo Nardini, Jorge Ferraresi, Juani Ustarroz y Juan Zabaleta.

También estuvieron presentes los diputados nacionales Fernando Espinoza, Walter Correa, Fernanda Raverta, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Vanesa Siley, Andrés Larroque y Wado De Pedro y Rodrigo Rodríguez.

En su discurso, el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, criticó al presidente Mauricio Macri por los tarifazos, la inflación y el acuerdo con el FMI y sentenció que "cada año ha sido peor que el otro".

maximo kirchner

Y resaltó: "No podemos acostumbrarnos a esto. La trampa está en el acostumbramiento. Si nos acostumbramos, no salimos más".

“Al final no hubo lluvia de inversiones. Nos devolvieron de la peor forma al FMI Si había algo importante que habíamos logrado los argentinos era el desendeudamiento”, cuestionó al tiempo que consideró que Macri "se está gastando la del próximo presidente o próxima presidenta”.

“Han convertido al Congreso Nacional de la República Argentina en la escribanía del Fondo Monetario Internacional”, disparó.

Y agregó: “No puede el FMI diseñar las políticas económicas de la gente desde oficinas en Estados Unidos. No se puede gobernar aquello que no se conoce. Lo que quiere garantizar el FMI es la plata que prestó y no el desarrollo humano de los argentino”.

maximo kirchner

En ese sentido, parafraseó una polémica frase del Presidente al referirse a las inundaciones: "Con algunos gobiernos la gente tiene trabajo y con otros no, con algunos come mejor y con otros no, con algunos los genocidas están presos y con otros libres. Así que no son todos iguales".

Kirchner indicó que "no se puede gobernar aquello que no se conoce" y estimó que el próximo Gobierno "va a tener una propuesta y expectativas más similares al 25 de mayo de 2003 que de las que había el 10 de diciembre de 2015", ya que debido a los efectos de las políticas macristas "va a tener que volver a pensar en cómo bajar la desocupación, reducir la brecha de desigualdad"

maximo kirchner

"Cuando miremos atrás el 2003, lo que hay que recuperar de esos 12 años es el espíritu transformador. No se puede repetir aquello que fue, sí podemos construir lo que viene y tener ese mismo espíritu transformador, transgresor y de poder revelarnos ante aquellos que nos plantean imposible", destacó.

"Alfredo De Ángeli cortó 100 días la ruta y es senador. Esa Argentina quiero. No ésta, en la que Santiago Maldonado cortó un día la ruta y, en un mensaje casi mafioso, aparece un 17 de octubre. No somos tontos", planteó también.