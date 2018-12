SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Mauro Vialecontó los detalles de la entrevista con Juan Darthés luego de ser denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin y reveló la exigencia que le hicieron los hijos del actor para proteger a su padre.

“El tema del otro día fue que los chicos argumentaban que mi celular había sonado a cada rato y que por un corte de luz que hubo, esto había desconcentrado a Darthés y que eso no lo había dejado con la lucidez que tenía que contestar, como para quedar bien parado. Conclusión, que él había quedado mal parado y por lo tanto exigían una nota de vuelta. Pero yo les dije que no”, detalló el periodista en una entrevista en el programa Pamela a la Tarde por América.

En ese momento Pamela acotó que alguien que se desconcentra es porque tiene preparada una estrategia, a lo que Viale respondió: “Yo creo que seguramente él preparó lo que quería decir, por supuesto sin contar conmigo, incluso cuando yo le pregunté un par de cosas me dijo ‘me estás juzgando’. Lo concreto es que tanto el cámara como yo le dijimos que el material no se borraba porque no éramos voceros de nadie”.

Y el conductor concluyó: “Los chicos siguieron insistiendo en que se borrara el material, pero Darthés les dijo que lo dejaran así, y nos fuimos.”