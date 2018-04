El conductor televisivo arremetió contra la diva de los almuerzos, pero antes le realizó un reproche en vivo al ex Animales Sueltos.

El conductor televisivo Mauro Viale se refirió también a la polémica en torno a las denuncias de pedofilia realizadas por la mediática Natacha Jaitt contra varios personajes del espectáculo, el periodismo y la política, y dejó en offside al propio Fernando Carnotta al aire.

Entrevistado en América 24, Viale le pasó factura al conductor del programa al asegurar que le dio "prestigio y un falso glamour" a Legrand y que hasta la consideraron periodista: "Ese prestigio que vos mencionabas, que tiene Mirtha, se terminó", comenzó a explicar Viale.

Ante ello, agregó que "para mí ese prestigio no lo tuvo nunca, pero ustedes, los periodistas jóvenes, le dieron un falso glamour y le rindieron agasajo, a mi no me sorprende nada de ella".

"Es una vergüenza decirle periodista a Mirtha Legrand, y la tuvieron todos ustedes los jóvenes", concluyó.