Versiones encontradas sobre el obrero que increpó a Macri en Parque Patricios

Ricardo Camaño vocero de la UOCRA desmiente la suspensión del obrero que enfrentó a Mauricio Macri en una obra de Parque Patricios, donde le pidió que hagan algo para sacar al país de la crisis.

Según le dijeron desde la UOCRA a Navarro 2019, por El Destape Radio, el trabajador no está suspendido.

Embed

En la mañana había circulado la noticia de que había sido suspendido. Finalmente la noticia no es real. "Acabo de hablar con la empresa y me dijeron que el trabajador no fue suspendido", afirmó por su parte Ivan Kerr, secretario de Viviendas de la Nación a Tiempo Argentino.

En una recorrida que el Presidente hizo con Horacio Rodríguez Larreta en el barrio porteño de Parque Patricios, el obrero interrumpió al jefe de Estado: "Yo soy un laburante, me levanto a las cinco de la mañana y se lo tengo que decir, con respeto, estamos en crisis. Hagan algo", le reclamó.

Sin embargo, el periodista que reveló la supuesta suspensión del trabajador, Mauricio Polchi (AM 750) insiste que el trabajador fue suspendido. "Hoy no vino a trabajar. Sus compañeros dicen que lo suspendieron. Ya no habla nadie por temor. Ahora el gobierno dice que mentimos. Si está acá, que salga y listo", pidió en las redes sociales. El periodista enfatizó que sus compañeros de trabajo temen por sanciones.

Embed

"Los trabajadores tienen miedo de hablar", afirmó Polchi.

En una recorrida que el Presidente hizo con Horacio Rodríguez Larreta en el barrio porteño de Parque Patricios, el obrero interrumpió al jefe de Estado: "Yo soy un laburante, me levanto a las cinco de la mañana y se lo tengo que decir, con respeto, estamos en crisis. Hagan algo", le reclamó.