Raúl Rizzo: "Hay un canal que no me llama hace cinco años"

El actor Raúl Rizzo deja en claro en cada oportunidad su afinidad al modelo político encabezado por Cristina Kirchner, como así también su crítica radical a Mauricio Macri, a quien considera "un ser de una insensibilidad increíble, más allá de lo ideológico".

Esta postura, según aseguró en una entrevista con El Cronista, no le permite "volver a la tele", y hasta asegura: "Hay un canal que no me llama hace cinco años y claramente tiene que ver con mi ideología política".

Rizzo describió la crítica situación económica y social que se vive. "Es un momento muy bravo, mucha gente la está pasando mal y el Gobierno hace oídos sordos a ese reclamo. Hay gente que no puede darle de comer a sus hijos, los jubilados se ven afectados y se han creado comedores para darles de comer a otros tantos, gente expulsada de sus trabajos", señaló.

A su vez, recordó que el Gobierno dijo que domaba la inflación "en pocos días y hace 25 años que no hay una inflación tan alta como ahora". Y siguió: "Una deuda externa monstruosa que vamos a heredar nosotros, el pueblo argentino se tendrá que hacer cargo".

De Mauricio Macri no guardó calificativos: "Es un ser de una insensibilidad increíble, más allá de la ideología. Se ha tomado 27 días de vacaciones en un país que está como está. Y sale a decir cosas que no puede decir desde el cargo que ocupa, como que en dos días resuelve el tema de la inflación, y hace 25 que no vivimos una inflación semejante".

Para cerrar, arremetió: "Con Cristina llegamos a tener los satélites Arsat que nos permitían alquilar esas comunicaciones a cualquier país. En ese período recuperamos científicos. Ya se sabe que hay mucha gente que se está yendo del país porque acá ya no tienen chance de nada".