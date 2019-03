El discurso de Mauricio Macri en la reunión de Gabinete Ampliado tuvo una perla con la vestimenta del Presidente que, al parecer, llamó la atención de los presentes y requirió una explicación en el momento.

"Y para los que creen que me volví loco, no tengo las medias distintas porque me volví loco. Es porque es el 'Día internacional del síndrome de down'", aseguró el mandatario, mientras mostraba las medias en distinto color.

Día mundial del Síndrome de Down: no dejemos a nadie atrás

Y bromeó: "Si si, ahora aplauden pero ustedes me miraban como diciendo Awada lo dejó salir de casa sin mirar lo que tenía puesto. Tenían la luz apagada, no".

Asimismo, el Presidente sostuvo que "la diversidad es algo maravilloso y no tenemos que dejar a nadie atrás".

El lema de la campaña que se organiza en el 'Día Mundial del Síndrome de Down' fue "las llevo diferentes porque somos iguales" y la consigna era usar medias llamativas de distinto par con el objetivo de lograr una mayor consciencia acerca de la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.