Macri comparó el Conectar Igualdad con repartir asado 

El Presidente Mauricio Macri comparó la entrega de netbooks para estudiantes de escuelas públicas que realizó la anterior gestión de Cristina Kirchner como el equivalente a repartir asado.

Durante su visita a Mechita, donde visitó un taller ferroviario que repintaron, el presidente destacó que su gobierno mejoró el 4G y el Internet: "Si no estamos conectados no tenemos acceso al conocimiento".

Embed

"¿De qué servía repartir computadoras si no las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, para el fuego", sentenció.

Curiosamente, Macri critica una política que él mismo copió en la Ciudad de Buenos Aires, con el llamado Plan Sarmiento.