La revelación de la madre de Macri: "Le he llegado a pegar por mentir"

Alicia Blanco Villegas, la madre del presidente Mauricio Macri, habló de cómo fue la infancia del jefe de Estado y reveló que le llegó a "pegar por mentir".

La madre de Macri brindó una entrevista a la revista Noticias en la que también atacó a la Argentina y detalló como fue la crianza del líder de Cambiemos.

“Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el método de enseñanza que ella recibió fue "muy duro”. “Por eso yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba", resaltó.

Y confesó: Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás“.