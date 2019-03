La estatua viviente rompió el silencio y contó por qué le gritó gorila a la señora

La estatua viviente de La Plata habló acerca de la agresión que recibió por parte de una señora a quien le gritó gorila y le dedicó un canto contra el presidente, Mauricio Macri. Además contó que da charlas en colegios contra las adicciones y que en la zona de La Plata lo reconocen por ser peronista.

"Un auto pasó y me gritó ´compañero´, entonces yo le grité ´Macri gato´. En ese momento, la mujer me tiró por la cabeza una estrella que le había dado y me gritó sidoso, narcotraficante, puto. Yo me exasperé y seguí cantando Mauricio Macri, la puta que te parió", afirmó el artista.

"La señora intentaba agarrar a la gente que pasaba por la calle, también me pateó la plata y me insultó. Igual le quiero pedir disculpas, porque no es contra ella", afirmó el hombre, quien contó que "no percibe dinero de ninguna agrupación política" y que "lo banca la gente".

El hombre además le pidió a la señora que pida disculpas por lo que hizo debido a que insultó a las personas que tienen Sida.