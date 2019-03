El periodista deportivo del ultra oficialista Grupo Clarín, Gastón Recondo, quiso enarbolar una defensa del presidente Mauricio Macri, pero Pablo Duggan y el resto de sus compañeros de Polémica en el bar lo dejaron en offside.

En medio del debate por los polémicos videos publicados en la cuenta de Instagram de Macri, el conductor de TyC Sports salió a proteger al jefe de Estado, pero Duggan le replicó que la estrategia del macrismo es "un mensaje político estudiado".

Embed

Enseguida, Falvio Azzaro se sumó a la crítica y aseguró que "lo triste de todo esto es que te hacen creer que hay que vivir mal".

"No, lo que te dicen es que para salir de donde estamos no va a ser gratis. No la vas a pasar bien", respondió Recondo.

Al tiempo que señaló como un "error" del Gobierno es que "el 1 de marzo de 2016 tendría que haber dicho todo".

Sin embargo, también se sumaron a las quejas Virginia Gallardo y Samuel 'Chiche' Gelblung, quien apuntó: "Este chico habla desde una posición privilegiada por su sueldo, por sus condiciones de trabajo. Es una visión diferente, el 70% de los argentinos está como el orto"

"¿Ahora? ¿Hace cinco años no estaban como el orto?", chicaneó Recondo, pero ante la refutación contundente de la mesa debió admitir que "estamos peor que hace tres años".