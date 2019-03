Dante Guari, el obrero que se volvió viral al pedirle al presidente Mauricio Macri que "haga algo" para mejorar la situación del país, sostuvo que los funcionarios que lo investigaron tras ese cruce que se dio en febrero. "Yo sentí que me vinieron a ver porque capaz creyeron que era de un partido político e investigaron", afirmó Guari en FM Metro.

Al tiempo que reveló que esos mismos funcionarios fueron quienes le hicieron grabar el audio en donde explica que no lo habían suspendido de su trabajo, como circulo al día siguiente de su particular encuentro con el jefe de Estado. Y apuntó: “No les calienta nada. Son fríos, cara de fierro. No les importa la realidad”.

Ante las constantes excusas de Macri para acusar a la "pesada herencia" de la crisis actual, Guari le había reclamado al presidente “no me importa el gobierno pasado, hagan algo” y lo reafirmó durante la entrevista.

"El gobierno anterior no me interesa nada. Quiero que este haga algo. No alcanza para nada. Nos aumentó todo", criticó.

En esa línea, remarcó que "se comprometieron con muchas cosas que no están haciendo” y subrayó: "Veo realidades. Gente que está mal, a este gobierno no le interesa nada. Quiero que hagan cosas para los trabajadores que somos los más perjudicados”.