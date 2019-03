El desesperado pedido de Silvia Suller contra la Anses y Mauricio Macri

La vedette Silvia Suller hizo un posteo en la red social Twitter donde reclamó al presidente Mauricio Macri que el Anses le entregue la jubilación por la que aportó 33 años de trabajo. Además pidió que alguien le preste o la ayude a comprar una casa en cualquier barrio.

"@horaciorlarreta@mauriciomacri hasta el @ansesgob me niega la jubilación, no me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de TV y teatro porque @actoresprensa nunca me aportó nada", escribió en la red social Twitter.

Ante el descreimiento de algunos seguidores, la vedette afirmó: "Necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento. Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos".

"También puede ser prestado por un tiempo, yo soy muy cuidadosa, no entra nadie porque no tengo a nadie (salvo mi hija Marilyn), ni novio, ni amigos, ni familia, ni perro, ni plantas. La casa es sagrada", completó.