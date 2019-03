Carmen Barbieri reveló su extraña decisión para las elecciones

La artista Carmen Barbieri opinó de la crisis que atraviesa nuestro país y sorprendió con una decisión tomada para la fecha de las elecciones presidenciales de este año.

"El hambre, la falta de educación, la desocupación es algo terrorífico. Ni hablar si vas al norte bien adentro y ves a los chicos que se ponen cartones bajo los pies atados con un hilo para caminar porque no tienen zapatos para ir a la escuela. Es muy triste. Yo compro zapatillas o junto para llevar, no es tampoco que digo y no hago nada", apuntó Carmen en el programa radial Falta de Respeto.

Además sostuvo: "Yo no soy política ni entiendo, no soy no radical ni peronista ni nada, yo respeto a los actores que tienen su ideología y la expresan, a mi no me gusta, yo soy artista".

"Yo no voy a votar directamente, las últimas dos veces no voté por estar de viaje, y creo que este año viajaré de nuevo porque no voy a votar, y en blanco no quiero votar tampoco", explicó.