Amenazaron a la empleada que denunció la grave situación de la empresa visitada por Macri

Agustina Pérez Núñez es una de las empleadas de Norughi, una de las empresas que visitó Mauricio Macri y que actualmente dejó de pagar sueldos. La denuncia no pasó desapercibida y la trabajadora ya recibió un mensaje de advertencia a través de redes sociales.

"En la madrugada me llegó un mensaje privado por Twitter diciéndome que Fabián me iba a denunciar por calumnias e injurias. Me dio miedo porque es un aviso para que yo me asuste", dijo la joven a Minuto Uno.

Además, aseguró que tiene información que le asegura que desde la empresa "se están movilizando" para iniciarle acciones legales.

En octubre pasado, el Presidente visitó la planta de Norughi en Nueva Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. Dos meses más tarde la empresa, perteneciente a Fabián Colussi, dejó de pagarles el sueldo.

Pérez Núñez, trabajadora de Noroghi, contó en C5N que la empresa no los despidió pero que el último sueldo percibido fue en diciembre pasado. Y que a los empleados de oficina los hacen trabajar desde su casa.