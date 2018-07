Mauricio Macri volvió a apuntar contra los derechos laborales

El presidente Mauricio Macri encabezó este mediodía la reapertura de una histórica planta frigorífica de la empresa Industrias Mattievich,en la provincia de Santa Fe y lanzó un duro discurso en contra de los derechos de los trabajadores.

"Una de las cosas que también trabajamos es que no haya más prepotencia, que no haya más comportamientos mafiosos. Hay uno que se para a la mitad del camino y te dice 'si querés pasar por acá me tenes que pagar tanto'. Eso le complica la vida a todos, le caga la vida a todos porque todos tenemos que pagar a ese señor que no hace nada", expresó el Presidente.

Y continuó: "Eso que hace encarece lo que hacemos, entonces no nos permite competirle al de afuera con nuestro mejor precio. Hay muchas de esas mafias que estamos atacando. Una es la de la industria de los juicios laborales que pone en peligro especialmente a las pymes que son frágiles".

"Lamentablemente Santa Fe es la única provincia que no ha adherido a la ley de ART que ha tenido un éxito enorme en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos de eso para que cuidemos el empleo de todos los argentinos y que otros que estén por entrar no tengan miedo", agregó.

Y concluyó: "La mayoría de los argentinos somos buenos, somos gente de bien. Tenemos que sacarnos de encima a aquellos que de forma mafioso nos complican el trabajo a todos. Por eso les digo, estamos en el rumbo correcto y vamos a avanzar contra viento y marea".