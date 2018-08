Mauricio Macri rompió el silencio sobre el rol de su primo Calcaterra en la causa de los cuadernos

El presidente Mauricio Macri brindó una entrevista exclusiva al periodista de CNN Andrés Oppenheimer, en la cual analizó el rumbo económico del país, el futuro electoral y hasta de su primo Ángelo Calcaterra, entre otros temas.

El primer mandatario se refirió a la investigación de los cuadernos que revelan el supuesto cobro de coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, y reveló cómo fue que su primo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, le informó que iba a declarar: "Me avisó que se iba a presentar (a declarar ante el juez Bonadio). Siempre es mejor ir con la verdad, con todo el dolor del mundo porque le tengo un gran afecto. Pero hay decisión para que nada se tape".

Por otra parte, Macri se refirió al rol de la senadora Cristina Kirchner en el caso y la posibilidad de que sea detenida: "Muchos dicen que no me conviene. Pero yo no hago lo que me conviene a mi, sino lo que le conviene al país, y lo que le conviene es que haya un sistema judicial independiente; que no esté manipulado para que sucedan o no las cosas".