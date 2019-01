SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En las últimas horas circuló una grabación que compromete fuertemente al presidente Mauricio Macri. En el audio quedó a las claras el lobby del mandatario contra un sindicato y su intención de instalar el tema en un medio local de Chubut mediante una sorpresiva "entrevista exclusiva" que fue, simplemente, un llamado telefónico para operar contra el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto Madryn.

Según denunció el medio local Jornada, el diputado nacional oficialista Gustavo Menna llamó a un diario del Valle para comunicar al periodista con el Presidente de manera directa. La conversación fue prácticamente un monólogo de Macri para instalar la idea de que el SUPA es "mafia pura" y que tiene "vínculos contra el narcotráfico", con el objetivo de abaratar costos para beneficiar el turismo y la exportación.

LEER MÁS: Pauta oficial para medios amigos y desfinanciamiento para críticos

A continuación, la conversación que se filtró entre el Presidente y el periodista.

Menna: El presidente quiere hacer una declaración en relación al tema portuario y demás, ¿te lo puedo pasar?

Periodista (P): Sí, claro.

Menna: Dale, te mando un abrazo.

Macri (M): Hola, Nico.

P: Presidente, ¿cómo anda? Un placer hablar con usted.

M: Escuchame. Decirte que, habiendo confirmado las increíbles oportunidades que están en marcha y que van a traer un desarrollo único de la Patagonia, Chubut tal vez es una de las provincias con más fuerza. Me voy muy preocupado con el mal funcionamiento de los puertos patagónicos y, entre los peores, con más comportamientos mafiosos y extorsivos de Puerto Madryn.

P: Escuché algo relacionado que dijo usted en la mesa de pesca, sobre el tema del narcotráfico y los altos costos logísitcos.

M: Sí, el altísimo costo que condena, aguas arriba, a un montón de gente a quedarse sin trabajo. Uno no llega a exportar si tiene sobrecosto porque se han apropiado del puerto unos facinerosos que sobrecargan todas las tarifas a niveles que no existen en Sudamérica. Encima con vinculaciones al narcotráfico. Quería dejar ese mensaje, que también lo hablé con el Gobernador. Hay que hacer algo porque el puerto es un activo de la provincia y la región.

P: Sí, claro.

M: Encima hemos puesto muchísimo dinero como Nación para arreglar los puertos. Ésto repercute sobre el turismo, sobre los que exportan. Que este puerto funcione de esta manera puede impedir que ellos puedan salir al mundo. Tenemos que lograr limpiar al puerto de todos estos comportamientos mafiosos.

P: ¿Qué notó sobre estos comportamientos mafiosos?

M: He tenido muchísimas reuniones y todos me dicen que en el puerto sólo pueden trabajar los que SUPA y un grupo de gente alrededor de ellos decide. Eso es mafia pura y así no se puede convivir y aceptar.