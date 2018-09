En el marco de la profunda crisis política y económica, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde reveló el estado anímico por el que atraviesa ante el contexto actual.

"Esta crisis no es una más, tiene que ser la última y sepan que no me van a encontrar del lado que por poder o dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes", expresó el Presidente.

En otro tramo, habló del duro momento personal que atraviesa ante la crisis de gobierno: "Para mí no es fácil, quiero que sepan estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro, pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo".

"Sé que el mayor esfuerzo, el esfuerzo más grande es el que están haciendo cada uno de ustedes y su familias. Es el que hacen cuando se levantan y ven que la situación está difícil, que el bolsillo aprieta, que las cosas cuestan mucho. Encima, aquellos que se oponen al cambio pronostican el caos para generarnos miedo y que renunciamos a este cambio profundo", agregó.

Y concluyó: "Por eso, más que nunca, tenemos que seguir juntos, hacia adelante, con la determinación de que si se puede. Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes, pero necesito a ustedes más convencidos que nunca frente a los predicadores del miedo".