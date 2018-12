SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la salida de Cabito del programa "Basta de Todo", de radio Metro, el conductor Matías Martin realizó un sentido descargo tras las críticas vertidas por su ex compañero de trabajo.

"Siento que lo que queda instalado de la salida de Cabito hasta acá es lo echaron porque está enfermo, claro ahora no les sirve o lo abandonaron en su peor momento, y eso que queda me parece muy injusto, muy dolorosa y me obliga a defenderme’’, comenzó el descargo del periodista.

Y continuó: "Me siento atacado y siento que se está instalando como verdad, algo que no es ni por asomo lo que estuvo sucediendo en el programa, no es que se acaba de descubrirle una adicción a Cabo, no es que lo abandonamos en su peor momento, no es nuevo, lo acompaña desde que lo conozco, desde hace 13 años".

En otra parte del discurso, relató los problemas de su ex compañero al aire: ''Nunca quise contar esto, pero no se le entendía cuando hablaba, él se enojaba mucho cuando un oyente le decía que no le entendía, tenía severos trastornos para movilizarse y se quedaba dormido al aire, y no fue una vez, fueron muchas’’.

''Dio a entender sin nombrarme que lo abandoné, y eso es falso y no lo puedo permitir, me obliga a defenderme y a tener que contar todo esto, la decisión que tomé era difícil porque sabía que le iba a costar aceptarla, y temía que quiera salir a dañarme’’, expresó, visiblemente dolorido.

''Y a vos Cabo me atacaste búscate dañarme por una decisión profesional que viene de arrastre y te expliqué punto por punto, cara a cara, mi consejo es volvé a acercarte a la gente que más te quiere", manifestó. Y concluyó: "Estoy muy dolido por lo que hiciste'".