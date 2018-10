Massa se mostró con Bossio y apuntó contra Macri por los jubilados

"Vinimos a acompañar a los abuelos, porque un país que no cuida a sus adultos mayores es un país que no tiene futuro", afirmó Massa.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participó junto con la diputada Mirta Tundis y el diputado Diego Bossio de un festejo por el Día del Adulto Mayor y disparó contra el presidente Mauricio Macri por los recortes a jubilados.

Del festejo realizado en la Asociación Mutual de Ex Futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield participaron unos 600 jubilados. Frente a ellos, Massa delcaró: "Vinimos a acompañar a los abuelos, porque un país que no cuida a sus adultos mayores es un país que no tiene futuro. El Gobierno mira a los jubilados como un gasto, como con el recorte del Plus Patagónico o cuando hace el presupuesto de ANSES y pone trabas para que puedan acceder a los medicamentos".

"En lugar de ayudar a nuestros jubilados a que vivan mejor, han transformado al sistema jubilatorio en una variable de recorte, en ANSES, en PAMI", resaltó.

En el mismo sentido, el líder del Frente Renovador apuntó que los adultos mayores pueden "ayudar a sostener el mercado interno", ya que "un jubilado con plata no compra dólares ni bonos; consume, hace turismo y la gasta en el mercado interno, que es lo que necesita Argentina, un mercado interno fuerte que nos dé la posibilidad de salir adelante como país".