Massa reveló el motivo por el cuál se cortó la relación con Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, contó cuál fue el desencadenante de que la relación con el presidente Mauricio Macri se haya roto y este se haya enojado con el ex diputado.

En diálogo con La Nación, el ex funcionario reveló: “El Presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo: desde ahí se enojó mucho".

Desde hace un tiempo, la relación entre ambos se rompió y lejos quedó el viaje que realizó Massa como acompañante del presidente a Davos.