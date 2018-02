Massa: "Hay más que un océano de diferencia con Cristina"

Tras la reunión entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, las posibilidades de una reunión con la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, sonaron con fuerza pero parece que lejos se está de concretar. El ex diputado lanzó una contundente frase y cargó con todo contra el Gobierno nacional.

Desde Pinamar, el dirigente político cuestionó duramente el ajuste a los jubilados y un posible acercamiento con el kirchnerismo.

"Nos separa más que un océano con Cristina”, sentenció Massa en una entrevista con Telpin TV y arremetió: “Yo creo que es una mirada distinta, creo en el Estado como instrumento de transformación de la vida de la gente no como botín de guerra para conchabar la familia y que hagan negocios los amigos".

De esta forma, tomó distancia de los rumores sobre un futuro cónclave y criticó duramente a la ex mandataria.

También, apuntó contra el Gobierno nacional por la reforma previsional y advirtió que “la economía se ajustó sobre los más débiles, en lugar de cobrarle 18 mil millones a las mineras, le recortaron las pensiones a los veteranos de Malvinas, a las personas con discapacidad, se le descontó lo que puede llegar una persona por la AUH”.

“En lugar de cobrarle a los que más tienen con las Lebacs, se le recortó a los jubilados y eso a la larga duele porque el Estado debe cuidar a los más vulnerables", criticó el ex diputado y analizó que “la economía que tiene hoy Argentina es para poquitos, para los que tienen mucho tengan más pero que a los que le cuesta llegar a fin de mes le cueste más".

Asimismo, el ex intendente de Tigre sostuvo que en el Congreso "no se aprobó una reforma previsional, se aprobó un recorte a las jubilaciones. No se mira a 30, 40 años, acá hubo un recorte para pagarle menos a los jubilados y pagar menos la jubilación del que se jubila. Ya lo hizo Cavallo con un decreto que recortaba el 13%, acá lo hicieron con una ley de fórmula económica que es básicamente lo mismo".