Masiva marcha en Rosario contra el aumento de tarifas

El vislumbre de un nuevo tarifazo por parte del Gobierno ya tiene sus consecuencias en la calle. Este jueves, la Multisectorial 21F de Rosario, junto a organizaciones sindicales y movimientos sociales marcharon al ENARGAS en el marco de la Audiencia Pública por el aumento del gas.

Con un multitudinario acto, integrantes de movimientos sociales rechazaron la brutal suba del gas que se discutió en audiencia pública concentrados en la delegación del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Allí, las autoridades desarrollaron esta reunión como paso obligatorio y formal para aprobar y establecer así un nuevo aumento del gas exorbitante.

“Vinimos a decirle al gobierno nacional que no quite los subsidios, que no elimine la tarifa social y oponernos a la dolarización de la tarifa de un servicio público", afirmó Nicolás Del Mastro de la Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F Rosario.

También describió que "las tarifas que vinieron en invierno fueron impagables" y calificó a la gestión de Cambiemos como "insensible" debido a que "no ve ni escucha los reclamos de los trabajadores y los más humildes".