Masiva marcha a Olivos para impedir que le saquen el nombre Néstor Kirchner a una obra

Militantes y dirigentes del kirchnerismo se movilizaron hasta la Quinta de Olivos, en la localidad bonaerense de Vicente López, en repudio a la intención del gobierno municipal de cambiarle el nombre de Néstor Kirchner al distribuidor ubicado en la entrada del distrito por avenida Libertador.

Bajo la excusa del "escándalo de los cuadernos de Centeno", en varios municipios de Cambiemos se tomó la decisión política de eliminar el nombre "Néstor Kirchner" como fue en el caso de Morón donde se destruyó el busto del ex presidente.

Embed Se agudiza la protesta en el peor momento del gobierno de Cambiemos. Esto es ahora en #Olivos. Miles de personas cantan contra el Presidente. pic.twitter.com/njrGKXRQRy — Andres Lerner (@andreslerner90) 5 de septiembre de 2018

Entre los manifestantes se encuentran el ex piquetero y dirigente de MILES, Luis D’Elía, la ex diputada Diana Conti y la actual senadora nacional María Inés Pilatti Vergara, quien a fines del mes pasado había tildado de “señoras gordas” a quienes marcharon al Congreso para pedir que el Senado apruebe los allanamientos a las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de los cuadernos de la corrupción.

Embed Quinta de Olivos ahora. Mucha gente reclamando. pic.twitter.com/1pdqkJN9VR — Pablo Cobelli (@pablocobelli) 5 de septiembre de 2018

El proyecto para modificar el nombre del Distribuidor Paseo Costero Presidente Néstor Kirchner fue impulsado por Meneca Djedjeian, de la Coalición Cívica-ARI, y será tratado este jueves en el Concejo Deliberante.

Embed Ahora en Olivos pic.twitter.com/8IlOThEHWn — Gustavo Viviani (@gustiviviani) 5 de septiembre de 2018

"Néstor Kirchner no representaría de modo inequívoco los valores del Pueblo argentino, que se ha pronunciado de manera clara y de múltiples maneras en favor de que la transparencia y la lucha contra la corrupción constituyan una verdadera política de Estado, en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal", argumentó la concejal.