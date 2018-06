Mascherano y Tapia rompieron el silencio y dispararon contra los rumores y Caruso Lombardi

El subcapitán de la Selección argentina, Javier Mascherano, en compañía de el mediocampista Lucas Biglia y el Presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, rompieron el silencio tras las informaciones de anarquía en la Selección.

Tapia fue el encargado de romper el hielo para desmitificar algunos de los rumores que circularon en las últimas horas y que se mezclaron con verdades irrefutables de un momento más que complicado de la Selección.

El titular de la AFA sostuvo que "están dañando la imagen del grupo, que lo único que ha hecho es salir y ponerse la camiseta y llevar al fútbol argentino a lo más alto", y señaló que mucho de lo hablado en los últimos días "es mentira". En tanto que le pidió a la prensa que "acompañe a la Selección" y muestre un "gesto a la sociedad diciendo la verdad".

"Tienen una posibilidad que nosotros no tenemos. Son el cuarto poder. Hay diferentes maneras de ejercer el poder. No se olviden que son comunicadores. No todos son iguales, hay algunos diferentes, pero con esta función de comunicar trascienden, instalan, tergiversan", disparó.

Más tarde, el 'Jefecito' admitió que hubo una reunión entre el grupo, el cuerpo técnico y Tapia para fortalecerse de cara al duelo con Nigeria y resaltó que el "ruido externo" que rodea a la Selección afecta. En tanto que apuntó que "la situación es compleja" y que ellos son "responsables" de la actualidad del plantel.

Sobre la relación con Sampaoli, 'Masche' afirmó que "hay un montón de mitos que se generan alrededor". “Los mejores entrenadores del mundo le piden opinión a los jugadores porque son los que deciden. Es un mito del que mucho se habla. Pasa acá y pasa en el Barcelona”, apuntó, al tiempo que remarcó que "la relación con el técnico es normal".

Además se refirió al video viralizado donde el DT Ricardo Caruso Lombardi afirma que Cristian Pavón le pegó una piña luego del partido con Croacia. "Hay un video con un entrenador de fútbol que sale a decir barbaridades, pero es una persona nefasta para el fútbol argentino, cada uno sabe quién es quién en este deporte, lo que digo es eso…", cuestionó.

Por su parte, Biglia señaló que "hay que asumir la responsabilidad de cada uno". En tanto que mostró su preocupación por las dificultades para encontrar un esquema de juego, algo que consideró que "no es fácil".