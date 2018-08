Mascherano eligió a su sucesor en la Selección argentina

El ex capitán de la Selección argentina Javier Mascherano habló luego de su salida definitiva del elenco nacional y elogió a uno de los futbolistas que encabeza el recambio como su sucesor.

El 'Jefecito' habló sobre el nuevo proceso que llevará adelante la Selección de la mano del entrenador interino, Lionel Scaloni, y elogió al mediocampista central Santiago Ascacibar

"Me parece un gran jugador que con el tiempo, y si continua con la evolución que viene mostrando, será un jugador muy importante en algún club grande de Europa y en la selección argentina", apuntó 'Masche' sobre el ex Estudiantes de La Plata al sitio español Bundesliga.

El 'Rusito' tendrá su primera oportunidad en el combinado mayor durante los amistosos del próximo mes frente a Guatemala y Colombia, luego de una interesante temporada en Stuttgart.

El ex Estudiantes, de 21 años, fue citado por Scaloni para los amistosos ante Guatemala y Colombia, a disputarse en septiembre. Y viene de una temporada con gran regularidad en el elenco alemán, que viene de prolongarle el contrato hasta 2023.

"Siempre me he identificado con este tipo de jugador. Me gusta mucho el estilo de juego que tiene", agregó Mascherano, en otro elogio grandilocuente.