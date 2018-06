Faltan sólo dos días para que sea debatido el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados, y la brecha entre quienes están a favor y en contra se achica cada vez más. Varios indecisos ya confirmaron su intención de voto en los últimos días y suman puntos para que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Una de las diputadas que decidió expresarse a favor de este proyecto es Sofía Brambilla de Cambiemos, quien era la única legisladora correntina que aún no había confirmado su voto.

Luego de hacerlo, recibió duras críticas de su compañero de lista Alfredo Revidatti que aseguró que “si hubiera sabido no hubiera integrado la lista con ella” y pidió disculpas a quienes lo votaron.

José Ramón, del Partido Intransigente, también era el único indeciso entre los diputados de Mendoza. En una carta, decidió adelantar que votará a favor de la legalización del aborto “muy a pesar” de sus convicciones personales como católico apostólico romano, debido a la reflexión que tuvo conforme a sus “obligaciones públicas”.

En este sentido, consideró necesario “afrontar la cuestión y legalizar definitivamente el aborto, ya que la clandestinidad y sus consecuencias alcanzan a un colectivo muy grande de personas” y que es su “deber actuar conforme lo necesita nuestra Argentina”.

También Abel Furlán, del Frente para la Victoria, confirmó que votará por la legalización. "No soy neutral, defenderé el derecho a recibir educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Lo haré convencido de estar aportando a la construcción de un país más justo e igualitario", planteó a Campana Noticias.

De esta manera expuso que "no existen argumentos de peso para sostener una prohibición que criminaliza a las mujeres, especialmente a las pobres" y consideró que, como un "movimiento transformador", el peronismo "no puede mantenerse ajeno a un movimiento de emancipación como es el feminismo".

Mientras tanto, el diputado del Frente Renovador Fernando Asencio, que todavía figura como “indeciso”, aclaró a FM Blue que "estaba en contra de la despenalización” pero escuchó “muy buenos argumentos del otro lado". "Tengo que correr mi condición católica para tomar la mejor decisión, cuando las leyes quedan obsoletas por el tiempo no sirven", planteó.

Otra indecisa es Mirta Tundis. Aunque en reiteradas ocasiones aclaró que todavía no tomó una decisión, en declaraciones a radio Futurock contó que su nieta de 12 años, que usa el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto, le pide que tenga un voto positivo, y pidió que el miércoles se decida “libremente en beneficio de la salud pública".

Por otro lado, el justicialista mendocino Pedro Rubén Miranda reiteró su voto positivo por por el aborto legal “después de escuchar en los debates a especialistas del derecho y la salud y, sobre todo, a las mujeres”.

Al respecto, el massista José De Mendiguren dijo que pensaba votar en contra, pero que ahora está dudando: "Queda claro que hemos fallado todos en la prevención. Estoy escuchando. Tenía una posición muy firme en contra cuando arrancó el debate y debo reconocer que uno va escuchando y bueno...lo estoy pensando"

