Más del 30% de los votantes de Cambiemos se arrepienten de haber votado a Macri

La imagen del presidente Mauricio Macri cayó 9 puntos según algunas consultoras y las cusas son: el tarifazo, el acuerdo que se negocia con el FMI, la suba del dólar y la inflación imparable. Ahora se suma un nuevo estudio que arroja que de los votantes que eligieron a Cambiemos en el 2015, el 31% está arrepentido de haberlo votado.

Según la consultora Ricardo Rouvier & Asociados, se observaba que un 31% de los que eligieron a Macri en el balotaje de noviembre del 2015, hoy se arrepienten. En tanto, el 50% sigue confiando en el Gobierno y el 18% no sabe.

En la elección de segunda vuelta, Macri ganó con un 51,34% de los votos De ese porcentaje, la mitad de esos no expresan arrepentimiento, pero un 31% sí lo hace, mientras que el 18,2% no sabe o decidió no contestar.