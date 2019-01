Martín Tetaz volvió a Twitter y le pegó a Navarro para defender a Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El economista macrista Martín Tetaz volvió a Twitter después de retirarse de esa red social en mayo pasado, cuando el dólar estaba en torno a los $22 y en el inicio de la fuerte crisis cambiaria y económica. Lo primero que hizo fue explicar su ausencia, defender algunas medidas del Gobierno, apuntar contra el periodista Roberto Navarro y establecer "reglas de convivencia" para intercambios con usuarios.

Tetaz contó que se "divirtió mucho con las especulaciones" que se hicieron en torno a su ida de la red social y aclaró: "Hay vida fuera de Twitter y sí, seguí trabajando con total normalidad". Además, aseguró que siguió mirando lo que ocurría en ese espacio pero sin participar de los debates.

En su vuelta a la red social, apuntó contra el periodista Roberto Navarro, a quien buscó atacar para defender a Cambiemos. Dijo que quiso hacer una "avivada" al decir "que el gobierno tenia un arreglo con el campo para llevar el dólar a 30 en febrero y marzo". Lo cierto es que el dólar finalmente se disparó como anticipó Navarro.

"No, Navarro, vos no anticipaste que el gobierno iba a abandonar la pelea contra la inflación, que los mercados mundiales se iban a cerrar, que iba a haber no una, sino tres corridas. No te subas al pony", dijo el economista en Twitter.

Tetaz le quitó todo tipo de responsabilidad a la política de ajuste y depreciación de los salarios que aplica Cambiemos, como así también la destrucción del mercado interno y el regreso al FMI.

