El ex intendente de Morón Martín Sabbatella y el periodista oficialista de Todo Noticias Guillermo Lobo mantuvieron un tenso diálogo radial por la actualidad política y económica, y su comparación con el gobierno kirchnerista.

"Yo deseo que la Argentina le vaya bien. Pero con las políticas que lleva adelante el Gobierno no va a poder ser posible. Con más Fondo Monetario Internacional, es menos educacion, menos salud, mas ajuste, mas saqueo".

El periodista quiso chicanear con la toma de deuda durante el kirchnerismo con el gobierno de Venezuela, a lo que Sabbatella le respondió: "Nosotros dejamos un gobierno desendeudado, no es un debate, es un dato objetivo".

"Yo estoy de acuerdo con que vos quieras defender al Gobierno y tenes todo el derecho de hacerlo. Pero no hay nadie en la Argentina que no diga que Argentina no duplicó su deuda, que no hubo una fuga de capitales brutal. Hoy hay más inflación que cuando nosotros nos fuimos, hay más desocupación, más pobreza", aseguró Sabbatella.

Por su parte, el periodista intentó argumentar en favor del gobierno con el concepto de "inercia" para hacer referencia a la herencia recibida. "La inercia yo se lo que es, ahora nosotros agarramos el país con el 54% de pobres", remató el dirigente kirchnerista.