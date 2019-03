La estrategia de Macri para convencer a Lousteau para que vaya como candidato a senador

El presidente Mauricio Macri comenzó a armar su lista para estas elecciones y quiere que el legislador Martín Lousteau sea su candidato a senador, por lo cual, lo invitó a la gira que comienza este viernes por India y Vietnam, para convencerlo de que desista de sus planes de presentarse a la primaria presidencial de Cambiemos y, a cambio, encabece la nómina de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Según adelanto La Política Online, la posible candidatura presidencial de Lousteau recibió esta semana una fuerte señal de respaldo de parte de Alfredo Cornejo, aunque la sola idea de enfrentar a Macri ya genera divisiones y peleas en el radicalismo, donde un sector importante no quiere irritar a la Casa Rosada.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó de plano la posibilidad de que Macri tenga un rival en las PASO, y este viernes desde el Gobierno hicieron trascender que no existe la posibilidad de que Lousteau vaya a la interna. No obstante, otra parte del PRO no lo ve tan mal y creen que aportaría volumen a Cambiemos y ayudaría a sumar desencantados.

En tanto, fuentes cercanas a Casa Rosada señalan que “arregló” con Macri para ir como senador nacional por CABA, pero en su entorno lo negaron.

Otra opción, además, es que Lousteau vuelva a presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño, algo que ya parecía descartado. En este caso, como sucedió en las últimas elecciones, tampoco le habilitarían la interna y se vería obligado a ir por afuera de Cambiemos.

Para no romper definitivamente con Macri, la idea en ese caso sería que Lousteau compita con una boleta corta sólo en las categorías jefe de gobierno, legisladores porteños y comuneros. Sería una especie de ruptura a medias y en su espacio creen que no sería una buena opción una boleta de tres cuerpos contra la de siete del resto de las fuerzas.