El conductor Martín Ciccioli habló sobre sus videos íntimos que fueron publicados por el baterista del Indio Solari y por una modelo que lo denunció por acoso sexual.

Ante la pregunta de la percusionista Andrea Álvarez a Exitoína en Twitter, sobre quién era el músico que difundió los nuevos videos íntimos, Ciccioli rompió el silencio y disparó directamente contra el guitarrista.

“Se llama @GasparBenegas, músico del Indio Solari que sube un video que es de mi esfera privada. No es amigo, nunca lo sería por botonazo. ¿Vos también creés que te acoso? Imposible”, arremetió el periodista.

Y disparó: “¿Que estoy medio pomelo? Vos que tocas Ñam fi frufi fali fru, Rock para los dientes… te espera la Justicia Penal, bobo asalariado del Indio“.

Embed Se llama @GasparBenegas, músico del Indio q sube video q es d mi esfera privada. No es amigo, nunca lo sería x Botonazo. Vos tmb crees q t acoso? Imposible. Q estoy Medio Pomelo? Vos q tocas Ñanfri frufi, Rock, para los dientes. T espera la justicia penal Bobo asalariado d Indio. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 4 de noviembre de 2018

Pero lejos de quedarse así, agregó: “Le sobra tiempo @gasparbenegas Un varón q no tiene razón para ponerlo. Una madrugada donde grabe un video. Pomeleado o no, no me da vergüenza. Si te cruzo avísame que sos vos, no es q t vaya a pegar. No lo entiendo. T llevo a la Justicia, porque yo me autodenuncie ya que no había denuncia“.

Embed Le sobra tiempo @gasparbenegas Un varón q no tiene razon para ponerlo. Una madrugada dnd grabe un video. Pomeleado o no, no me da vergüenza. Si t cruzo avísame q sos vos, no es q t vaya a pegar. No lo entiendo. T llevo a la Justicia, xq yo me autodenuncie ya q no había denuncia. — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 4 de noviembre de 2018

Luego del contundente mensaje, Benegas no se quedó callado y envió un tuit burlándose de Ciccioli. “Listo. Ya me autodenuncié por tuitear un video anteriormente ultraviralizado. Veremos que determina la Justicia”, redactó el músico, en referencia a la autodenuncia que se hizo el periodista en la Justicia.