Martín Caparrós sobre los desaparecidos: "30 mil se transformó en un número sacralizado"

El periodista y escritor Martín Caparrós sorprendió a todos con sus declaraciones en relación al número de desaparecidos en la última dictadura militar y aseguró que no le parece mal su cuestionamiento.

"Estoy en contra de la ritualización. Me parece que 30 mil se transformó en un ensalmo ritual y a mi me gusta cuestionar las cosas, no sacralizarlas. 30 mil se transformó en un numero sacralizado", afirmó el cronista en diálogo con Eugenia Zicavo para el Canal de la Ciudad.

También criticó la dureza contra quienes estiman un número de desaparecidos menor al de 30 mil: "Si decís que eran 29.328 es blasfemo, condenable, horrible".

"A mi no me gusta la sacralización. Cuestionar que hayan sido 30 mil sea tenido como crimen de lesa 'no se qué', me parece mal. Todo tiene que poder ser discutido. Cuando algo no es discutido funciona como un mecanismo religioso y esos mecanismos son los que hacen que la oscuridad se cierne sobre nosotros", explicó Caparrós.

El periodista reiteró su postura ante las preguntas de Zicavo e insistió en que "sacralizar un número es entrar en un rito religioso y yo no quiero. Quiero que se pueda discutir".

