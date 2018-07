Marta Gómez: "Siempre habrá almas dispuestas a cambiar el mundo."

En el brazo derecho de la cantora Marta Gómez está tatuada la frase "ensayar en la tierra la alegría y el canto", de la Canción para un niño en la calle, escrita por Armando Tejada Gómez y Ángel Ritro. Leyendo ese grabado en su piel, no cuesta nada imaginar que la vida de esta artista colombiana está impregnada de compromiso. En su agenda figura que en pocos días volverá a la Argentina, trayendo una vez más toda la influencia que va desde la música tradicional de Latinoamérica a la literatura, incorporando lo cotidiano: de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. Marta Gomez fue ganadora de dos Latin Grammys: Mejor álbum del año para niños, (Coloreando), Mejor diseño de empaque y nominada por Cantautor, (Este instante). Ahora está presentando en su nuevo disco un repertorio con músicos que la "hacen feliz", y a los cuales admira como Pedro Guerra, Georgina Hassan, Nano Stern, Guafa Trío, José Delgado, Manu Sija, o Idán Raichel, entre otros, además de los cuentos de Nicolás Buenaventura y las ilustraciones de Pedro Strukelj. En Argentina se presentará acompañada por Alberto Ojeda en guitarra y cuatro, Manu Sija en violines y vientos, Andrés Rotmistrovsky en bajo y Nicolás Echeverría en batería y percusión.

-La alegría y el canto habla de felicidad, entremezcla músicos, escritores y dibujantes ¿Cuál es el camino musical que recorre este trabajo discográfico?

-Supongo que es el mismo camino que he estado recorriendo desde hace muchos años. El de la música con un propósito y una raíz fuerte que empieza en América del sur y se va expandiendo por otros rincones del planeta. Este disco es una fiesta para mi alma. Un lugar donde pude darme el lujo de invitar a artistas que admiro mucho pero que, por encima quizás de su talento, son personas maravillosas con las que me gusta estar y con las que comparto gran parte de mi vida. Quería rendirles un homenaje y festejar la alegría enorme que significa que vivamos en el mismo tiempo y que podamos conocernos y admirarnos mutuamente!

-Aparecen los nombres de varios músicos argentinos en tu flamante disco ¿Cuál es tu relación con la música de nuestro país?

-Yo amo a Argentina. Hay una parte de mí que les pertenece a ustedes. No sé porqué. Porque incluso antes de pisar el suelo argentino, antes de estar casada con un argentino y tener lazos afectivos y familiares con Argentina , yo ya latía distinto con la música de Mercedes Sosa, del Dúo Coplanacu, con Atahualpa Yupanqui, con Raúl Carnota. Hay algo que pertenece a ese sur que ahora conozco más y cuanto mas lo conozco, mas lo adoro. Era lógico que la mayoría de mis invitados para este disco fuera de Argentina porque es la música donde más cómoda me siento.

-Un coro dirigido por Florencia Rengifo fue tu primer acercamiento a la música, y allí te quedaste ¿Por qué esa elección? ¿Qué es para vos la música?

-Es inicio en la música es un regalo que atesoraré por siempre. Ese acercamiento a las canciones desde su contenido rítmico y lírico, marcaron mi vida y me hacen ser la cantora que soy hoy y la compositora que soy hoy. Todo lo que cantábamos en ese coro, lo analizábamos hasta el mínimo detalle. Las lineas del bajo, la armonía, los contrapuntos, la historia, la letra, la rima, todo! fue la mejor escuela que pude haber tenido. Luego de cantar allí, me siento capaz de cantar cualquier cosa! la música es mi forma de entender el mundo. De querer la gente, de sentirme conectada con las demás personas. Es mi vínculo con la rabia, con el miedo, con el dolor y con la alegría.

-Sos una referente de la música latinoamericana, tu voz trasciende las fronteras de tu país, cautiva ¿Cómo ves a este rincón del mundo?

-La política es una rueda. Es curioso. Nos vamos repitiendo como humanidad y evolucionamos muy poco en mil aspectos. Creemos con fe inquebrantable en algún político que seguramente nos defraudará, repudiamos a otro y por ese odio visceral, terminamos peleándonos con amigos y familiares y finalmente todos nos perjudicamos. Lo que está sucediendo en nuestra América latina ha sucedido siempre. Unos pocos abusan de la ilimitada riqueza de la tierra y la gran mayoría muere de hambre y de guerra y vuelve a empezar. Pero, en lo profundo. La otra esencia tampoco cambia. La riqueza de nuestros bailes, de nuestra comida, de nuestros ritmos, de nuestras lenguas, no muere. La alegría de nuestras gentes mas humildes, no sólo prevalece ante el horror sino que se acrecienta y otros miles de miles, salimos sin falta a las calles, a protestar por lo que consideramos justo, y nos unimos queriendo y soñando con cambiar el mundo. Y de nuevo, empieza a girar el circulo. siempre habrá gente terrible, y siempre habrá -afortunadamente- almas dispuestas a cambiar el mundo.

-En tu brazo derecho está tatuada la frase "Ensayar en la tierra la alegría y el canto" ¿Qué dice ese mensaje? ¿Hasta donde trasciende lo propuesto por Tejada Gómez?

-Es una frase que adoro y que intento asumir como un objetivo de vida claro y real. Si no puede lograr ser feliz, y cantar todo el día, pues al menos, lo intento. Lo practico. Y me gusta que siempre que voy a algún lado, alguien lee la frase y sonríe. Creo que todos queremos la misma cosa.

-Hacés música para grandes y músicas para chicos ¿podría decirse que la música es una sola?

-Claro que si. Me gusta pensar en las canciones de la misma forma. cuando compongo una canción para grandes, tengo el mismo cuidado que cuando compongo para chicos. Quizás cambien un poco las palabras, la forma de expresar las historias, pero el cuidado es el mismo. Cuido cada detalle. intento que suene lo mas puro posible y lo mejor posible.

-Regresas a la Argentina, a Buenos Aires ¿Qué músicos te acompañarán en las presentaciones en en ND Teatro? ¿Habrá músicos invitados?

-Los músicos de la banda son Beto Ojeda en la guitarra y el cuatro, Nico Echeverría (batería) , Jero Santillán y Andres Rotmistrovsky en el bajo y Manu Sija en el violín, la zampoña y la guitarra. y como invitados tengo amigos maravillosos: Cecilia Todd, Georgina Hassan, Franco Luciani, Nahuel Penessi, y el Chango Spasiuk. Será una fiesta para los sentidos.

-Dicen por ahí que existe otro mundo, pero habita en éste mundo ¿Cómo es el mundo de Marta Gomez?

-Qué bello! El mundo mio es simple. soy una persona sencilla . Disfruto de las cosas más simples en todos los aspectos. Me gusta comer y tomar café así que en mi mundo hay siempre comida porque además disfruto mucho cocinar. Hay juegos siempre. Adoro jugar, adoro pintar, leer, escribir, cantar... en resumen mi mundo estaría lleno de arte, de juegos y de cosas ricas para comer! De amigos y de niños!! Soy muy niñera. No soy bohemia. me gusta el día, los paseos bajo el sol y montar en bicicleta.