SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una de las peleas más insólitas en el 2018 fue el ataque del periodista ultraoficialista Jorge Lanata al conductor Marley y su hijo, Mirko, por la pelea por el rating. En uno de los programas, el conductor de El Trece contrató a un imitador del niño para burlarse de él.

En el programa de Corta por Lozano, Marley contó que por el escándalo que se generó por el inexplicable ataque, el imitador lo llamó para pedirle disculpas.

Embed

“Después de que apareció, el señor me llamó para pedirme disculpas. Me dijo que no sabía para qué lo llamaron, me contó que después lo maltrató al aire. Eso fue lo que sucedió, que la gente se pusiera más combatiente”, contó el periodista.